Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 938 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, evinde 938 sentetik ecza hapı ve 38 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Emniyet güçlerinin belirlediği iki adreste gerçekleştirilen aramalar sırasında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Arama yapılan evlerde, 938 sentetik ecza hapının yanı sıra 38 gram sentetik uyuşturucu da bulundu

Ev sahibi olduğu belirlenen S.Ş., yapılan gözaltı işlemlerinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılığa sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.