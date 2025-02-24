Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 938 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli, evinde yapılan aramalarda 938 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu maddeyle yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 938 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, evinde 938 sentetik ecza hapı ve 38 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Emniyet güçlerinin belirlediği iki adreste gerçekleştirilen aramalar sırasında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Arama yapılan evlerde, 938 sentetik ecza hapının yanı sıra 38 gram sentetik uyuşturucu da bulundu

Ev sahibi olduğu belirlenen S.Ş., yapılan gözaltı işlemlerinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılığa sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ uyuşturucu operasyonu
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