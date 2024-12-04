Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, 59 ekip görev aldı. Ekipler, kent genelindeki 362 iş yerini (içkili mekanlar, bakkallar, kahvehaneler ve büfeler) kontrol etti.

Denetimler sırasında, 2.535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 855 litre sahte içki ve 1.820 makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.