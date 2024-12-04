Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, toplam 855 litre kaçak içki, 1820 dolu makaron ve bir gümrük kaçağı araca el koydu.

Sude İnak Sude İnak
Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, 59 ekip görev aldı. Ekipler, kent genelindeki 362 iş yerini (içkili mekanlar, bakkallar, kahvehaneler ve büfeler) kontrol etti.

Denetimler sırasında, 2.535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 855 litre sahte içki ve 1.820 makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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