Tekirdağ'da yürek yakan yangın: 200 dekar tarım alanı kül oldu!

Tekirdağ'da çıkan yangında 200 dekar tarım alanı kül oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin ağaçlık alana sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'da yürek yakan yangın: 200 dekar tarım alanı kül oldu!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 civarında yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere mahalle sakinleri traktörleriyle müdahale etti, bu sırada itfaiye ekipleri de ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda alevler, tarlanın yanındaki ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında, bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısıİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# orman yangını
Çok Okunanlar
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
200 şubeli dev marka kepenk kapattı
200 şubeli dev marka kepenk kapattı
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Öne Çıkanlar Zafer Partisi'nin TSK düşmanlığı! | Çağdaş Cengiz, Barış Demiralay Zafer Partisi'nin TSK düşmanlığı! | Çağdaş Cengiz, Barış Demiralay Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?