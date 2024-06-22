Tekirdağ'da yürek yakan yangın: 200 dekar tarım alanı kül oldu!

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 civarında yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere mahalle sakinleri traktörleriyle müdahale etti, bu sırada itfaiye ekipleri de ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda alevler, tarlanın yanındaki ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında, bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.