Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe! 10 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürüyülüyor. Son operasyon haberi Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu kullandıkları ve sattıklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslerde dron destekli ve 87 polisin katıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama da yapıldı. Aramalarda, 400 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.