Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe! 10 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 87 polisin katıldığı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe! 10 kişi gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Yurt genelinde zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürüyülüyor. Son operasyon haberi Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu kullandıkları ve sattıklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslerde dron destekli ve 87 polisin katıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama da yapıldı. Aramalarda, 400 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kur Korumalı Mevduat'ta yeni gelişme! Zorunlu karşılık oranı yükseltildiKur Korumalı Mevduat'ta yeni gelişme! Zorunlu karşılık oranı yükseltildiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler...
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler...
Altın fiyatları kaç tl oldu? 14 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları kaç tl oldu? 14 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları...
Öne Çıkanlar "AK Parti İçinde Hala Amerika Var!" | Dr. Doğu Perinçek Türk Siyasetinin Röntgenini Çekiyor... "AK Parti İçinde Hala Amerika Var!" | Dr. Doğu Perinçek Türk Siyasetinin Röntgenini Çekiyor... Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisi nedir?