Tekne gezintisi faciayla bitti: 24 yaşındaki genç Seyhan Baraj Gölü'nde kayboldu

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü’nde bir grup arkadaşın yaptığı tekne gezisi, içlerinden birinin suya düşmesiyle trajediye dönüştü. Edinilen bilgilere göre, gezinti sırasında teknede bulunan Emirhan Gürbüz (24) dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının çağrısıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerce teknedeki diğer 5 kişi karaya sağ salim çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde teknede toplam 6 kişinin bulunduğu ve yalnızca Emirhan Gürbüz'ün suya düştüğü tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, göl üzerinde ve çevresinde detaylı arama başlattı.

Havanın kararmasıyla birlikte gece saatlerinde durdurulan arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

Göl kenarında bulunan vatandaşlardan Samet Kütük, gazetecilere, "Bu grup her hafta geliyorlardı buraya. Biz gelmeden 20 dakika önce açılmışlar. Teknedeki biri suya düşünce oradakilerden biri çağrı merkezini aramış. Bunun üzerine de ekipler buraya geldi." dedi.