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Teknede kalp krizi geçiren kadın öldü

Datça ilçesinde teknede kalp krizi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Teknede kalp krizi geçiren kadın öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde teknede kalp krizi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye tatile gelen Sevda Funda Sencer (51), günübirlik tura çıktığı teknenin yanaştığı İncirlin Koyunda fenalaştı.

Teknedekilerin yardım istediği sahil güvenlik ekipleri, bota aldıkları kadını Datça İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürdü.

Sencer, kaldırıldığı Datça Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #tekne #muğla #kalp krizi #Datça
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