Tekstil sektörü krizle mücadele ediyor: "Fabrika ayarlarına dönülmeli"

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektörü zorlayan ekonomik koşullara dikkat çekerek, “Düşük kur, yüksek faiz ve enflasyon, sektörün fabrika ayarlarına dönmesini engelliyor. Bunlar düzelirse sektör toparlanabilir” dedi.

Ulusal Kanal’a konuşan Hüseyin Öztürk, tekstil sektörünün 2018’den bu yana ivme kaybettiğini belirtti. Öztürk, “110 milyar dolarlık işlem hacmine sahip bir sektörden bahsediyoruz. Ancak mevcut durumda ne nitelikli ne de nicelikli ürün üretmek kolay değil. Üreticilerimize marka çalışmalarıyla sektörde kalmaları için destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar açılışında sektörün zorluklarına rağmen sürdürülen çabalara vurgu yapıldı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba, başkentte bir tekstil kent kurulması gerektiğini belirterek, “Ankara’yı modanın da başkenti yapmak için tekstil kent büyük önem taşıyor. Hem üretim hem de tasarım alanında yeniliklere öncülük edecek, ihracata katkı sağlayacaktır” dedi.

Fuarda genç tasarımcılar da yer alarak sektördeki yenilikleri sergiledi. Katılımcılar, tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği için üretim ve tasarımda dönüşümün şart olduğuna dikkat çekti.