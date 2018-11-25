Türkiye'nin 6'ncı büyük ekonomisine sahip olan Gaziantep'de, Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin emekçinin işten çıkarıldığı iddia edildi. Kepenklerin kapandığı sanayi bölgesinde satılık ilanlarının artmasıda dikkat çekti. Ayakta durmaya çalışan çok sayıda işverenin de daralmaya gittiği belirtiyor. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Temsilcisi Nihat Bencan, Gaziantep Sanayisindeki gelişmeleri Ulusal Kanala anlattı.

Tekstil sektörü artık SOS vermeye başladı, krizin ağırlığı yine emekçiye yüklendi. Türkiye'nin altıncı büyük ekonomisine sahip olan Gaziantep'de Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin işçinin işten çıkarıldığı iddia edildi.



Disk Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, 270 bin kişinin çalıştığı Gazianatep Organize Sanayi Bölgesinde yaşananları, Ulusal Kanal'a anlattı.



Organize sanayi bölgesinde önce vardiya sayısı düşürülerek üretimde daralamaya gidildi. Küçülme adımı ile bazı işçiler ücretsiz ve süresiz izine çıkarıldı.



Uğur da o işçilerden biri. Plastik üretimi yapan bir fabirkadan 40 arkadaşı ile birlikte önce ücretsiz izine gönderildi sonrada işten çıkarıldı.



Organize Sanayi Bölgesinde ilk göze çarpanlardan biri de kapalı kepenkler, kiralık ya da satılık ilanları.



Haber-Kamera: Ekrem Demir

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