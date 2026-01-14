Teleferik davasında yeni gelişme: Adli kontroller kalktı
Antalya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada altıncı duruşma görüldü. Sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşmada mahkeme, yargılamanın seyrini etkileyecek ara kararlarını açıkladı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında yargılama süreci devam ediyor.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın altıncı duruşmasında, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın durumu ele alındı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., Okan E., Aziz A., Hüseyin A., Özgür E., Kazım K., Edip Kemal B. ve Orhan K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti karşısına çıkan sanıklar, savunmalarında kazanın meydana gelmesinde herhangi bir sorumlulukları bulunmadığını savundu. Suçlamaları reddeden sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar Suphi K., Okan E., Hüseyin A. ve Özgür E. hakkında uygulanmakta olan adli kontrol tedbirlerini ve duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı. Alınan bu kararla birlikte, dava dosyasında adli kontrol şartıyla takip edilen sanık kalmadı.
GÖZLER ODTÜ RAPORUNDA
Duruşmada, kazadan sağ kurtulan ve iyileşme süreçleri devam eden bazı vatandaşların davaya katılma ve beyan verme talepleri mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanacak ek bilirkişi raporunun dava dosyasına sunulmasını beklemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi yaşamını yitirmiş, aynı kabinde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren zorlu bir operasyonla tahliye edilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.