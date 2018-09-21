Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı çifti dolandırmaya çalışan ve suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki S.D. ile 70 yaşındaki İ.D. çiftine telefondan ulaşarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.



Dolandırıcı, yaşlı çiftten mal varlıklarının tehlikede olduğunu ve bu nedenle bankadaki hesaplarından paralarını çekip kendisine teslim etmesini istedi.



Daha sonra yaşlı kadın S.D, polis sandığı dolandırıcının isteği üzerine bankadan çektiği 40 bin lirasını alarak, belirlenen buluşma adresine gitti.



Yaşlı kadının yanında getirdiği parayı alan şüpheli A.Y. (19), bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.