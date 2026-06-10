Telefonu açmayınca aramaya çıktı! 56 metrelik uçurumda kahreden manzara

Sabah erken saatlerde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan babasını merak eden genç, telefonda duyduğu o cümlenin ardından hemen yola koyuldu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Telefonu açmayınca aramaya çıktı! 56 metrelik uçurumda kahreden manzara
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Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde traktörüyle evinden ayrıldı.

Kocabaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren yemciye gitmesi gereken Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, yoldan çıkarak 56 metrelik uçuruma yuvarlandı.

 

"BABAN GELMEDİ" CEVABI SONRASI ACI ARAMA

Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu.

"Baban gelmedi." cevabını alınca onu aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ HALATLARLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Hüseyin Özdemir’in cenazesi, kazadan saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından düştüğü uçurumdan halat yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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