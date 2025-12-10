Telefonuna "içişleri bakanım" diye kaydetmiş: Eşinin ölümünden sorumlu tutulan koca tahliye edildi

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanmıştı. 35 yaşındaki İ.Ö., belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Yapılan çalışmaların ardından İ.Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan eş M.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

EŞİNİ ‘İÇİŞLERİ BAKANIM’ DİYE KAYDETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İ.Ö.’nün ölümünden sorumlu tutulduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan eşi M.Ö., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesini veren sanık, son dönemde eşiyle sık sık tartıştıklarını ve olay günü alkol aldığını anlattı. M.Ö., yaşananları şu sözlerle aktardı: "Eşimle bir konuda tartıştık. Tartışma büyümeye başladı. Eşim bana söyledikleri sözlerden dolayı kendisini suçlu hissediyordu. Ben evde alkol alırken geldi. Kendisini suçlamaya devam etti. Ben kendisini çok sevdiğim için onu kaybetmek istemiyordum. Sürekli kendisini teselli etmeye çalıştım. Evimizdeki bir koltuğun üzerinde eşim tarafından yazılmış bir intihar mektubu gördüm. Tartışma nedeniyle mektubu tam okumadım. Mektubu yakarak lavabonun üzerine attım. Eşim bir ara mutfaktan temin ettiğini düşündüğüm bıçakla odaya girdi ve sağa sola sallamaya başladı. Eşimin boynunda kan izi görünce ben de panikledim. Bu panik ile bıçağı elinden almaya çalıştım. Bıçağı almaya çalıştığımda bırakmak istemedi ve ben çekince elinden yaralandı. Beni iterek mutfak tarafına gitti. Ben de tekrar mutfaktan bıçak alacağını düşünerek peşinden gittim. Eşim balkona çıkmış aşağıya atlıyordu. Kendisini tutmaya çalıştım, ancak başaramadım. Bir süre yardım istemek için bağırdım. Alt komşumuz balkona çıktı. O da tutmaya çalıştı, ancak tutamadık. Ben eşimi çok seviyordum. O beni telefonuna 'kral' ben de onu 'içişleri bakanım' diye kaydetmiştim"

Sanık avukatı, çiftin uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürdüğünü iddia ederek, İ.Ö.’nün vücudundaki bıçak darbelerinin öldürücü seviyede olmadığına dikkat çekti. Avukat, kadının olaydan önce cinnet geçirdiğini ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutukluluk değerlendirmesi, tanık ifadeleri ve dava dosyasındaki mevcut bilgiler ışığında M.Ö.’nün tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Duruşma şubat ayına ertelendi.