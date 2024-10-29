Telefonunu almak için yanan arabasına girdi

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. 78 BU 698 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Öte yandan, bir kişinin yanan araca girip cep telefonunu aldığı anlar kameralara yansıdı ve izleyenleri şaşkına çevirdi.