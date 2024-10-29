Telefonunu almak için yanan arabasına girdi

Karabük'te seyir halindeyken alev alan bir otomobil, çevrede korku ve paniğe yol açtı. İddiaya göre, otomobilin alevler içinde kaldığı sırada bir adamın cep telefonunu almak için aracın içine girmesi şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Telefonunu almak için yanan arabasına girdi
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Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. 78 BU 698 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Öte yandan, bir kişinin yanan araca girip cep telefonunu aldığı anlar kameralara yansıdı ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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