Telif Hakları Derneği'nde Cafer Vayni yeniden başkan
Telif Hakları Derneği’nin (THD) 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Cafer Vayni, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilirken derneğin yeni yönetim, denetim ve haysiyet kurulları da belirlendi.
İstanbul merkezli Telif Hakları Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Sultanahmet’te Şef Recep İncecik’in işletmeciliğini yaptığı Sultan Köşesi Restaurant’ta düzenlendi. Genel kurulda telif hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin kurumsal hedefler de ele alındı.
CAFER VAYNİ GÜVEN TAZELEDİ
Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, yeniden başkanlığa seçildi. Vayni’nin yeni dönemde de telif haklarının korunması, fikri emeğin savunulması ve kültürel üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
TELİF HAKLARI ALANINDA YENİ DÖNEM VURGUSU
Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, telif haklarının korunmasının kültürel ve sanatsal üretim açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi.
Yeni dönemde Telif Hakları Derneği’nin, fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaştırılması, yazar ve sanatçı haklarının korunması ile bu alandaki hukuki ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını güçlendirmesi hedefleniyor.
YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Seçimlerin ardından Telif Hakları Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)
Cafer Vayni
Prof. Dr. Nermin Özcan Özer
Prof. Dr. Süleyman Doğan
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Muhammet Kurulay
Av. Cihan Tufan
Selim Çoraklı
Saliha Özdemir
Recep İncecik
Ayşe Emine Sultan Çelik
Nazlı Aspay Sener
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Av. Mustafa Çağrı Cangir
Av. Sevdenur Doğan Uyur
Metin Vayni
Afra Nur Sağlam
Zeynep Asena Özer
Dr. Büşra Şahin Aydın
Siret Koyuncu
Av. Samet Fidan
Hatice İbiş
Neslihan Ünsal
Elif Çelik
DENETİM KURULU DA YENİLENDİ
Genel kurulda denetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Denetim Kurulu (Asil Üyeler)
Hasan Baştürk
İrfan Özer
Mehmet Erdoğan
Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Fatih Sadırlı
Cengiz Aydemir
İmdat Demir
HAYSİYET KURULU 50 İSİMDEN OLUŞTU
Telif Hakları Derneği’nin yeni dönem Haysiyet Kurulu, akademisyenler, hukukçular ve kültür dünyasından isimlerin yer aldığı geniş bir katılımla oluşturuldu. 50 kişiden oluşan Haysiyet Kurulu şu isimlerden meydana geldi:
Prof. Dr. Durali Yılmaz
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Prof. Dr. Mustafa Tekin
Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş
Prof. Dr. Kadir Canatan
Prof. Dr. Ali Fuat Örenç
Prof. Dr. Ahmet Şimşek
Prof. Dr. Fethi Güngör
Prof. Dr. Mehmet Niyazi Eruslu
Prof. Dr. Candemir Doğan
Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Prof. Dr. Osman Çakmak
Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel
Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Prof. Dr. Abdulhamit Avşar
Prof. Dr. Ali Kurt
Prof. Dr. Bahtiyar Aslan
Doç. Dr. Pelin Karaaslan
Doç. Dr. Songül Zehir
Doç. Dr. Ürün Şen Sönmez
Doç. Dr. Nebahat Çomak
Doç. Dr. Sibel Akova
Doç. Dr. Oya Akbaş
Doç. Dr. Emek Üşenmez
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz
Dr. Gözde Zeytin Çağrı
Dr. Tuğba Özkan
Dr. Erol Ülgen
Dr. Cansu Topal
Dr. Hande Deniz
Dr. Ayşenur Kurtoğlu
Dr. Yusuf Gedikli
Dr. Zeki Anıt
Mehmet Kamil Berse
Bestami Yazgan
Yusuf Dursun
Şerif Aydemir
Gazi Altun
Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
Hamit Göktürk
Harun Yöndem
Kemal Soytürk
Ahmet Tüzün
Remzi Alioğlu
Mehmet Nuri Parmaksız
Hüdevandigar Onur
İsmail Hakkı Bağdat
Av. Yusuf Özer
İbrahim Ethem Gören
Av. Sedat Safran