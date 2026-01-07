Telif Hakları Derneği'nde Cafer Vayni yeniden başkan

İstanbul merkezli Telif Hakları Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Sultanahmet’te Şef Recep İncecik’in işletmeciliğini yaptığı Sultan Köşesi Restaurant’ta düzenlendi. Genel kurulda telif hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin kurumsal hedefler de ele alındı.

CAFER VAYNİ GÜVEN TAZELEDİ

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, yeniden başkanlığa seçildi. Vayni’nin yeni dönemde de telif haklarının korunması, fikri emeğin savunulması ve kültürel üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

TELİF HAKLARI ALANINDA YENİ DÖNEM VURGUSU

Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, telif haklarının korunmasının kültürel ve sanatsal üretim açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi.

Yeni dönemde Telif Hakları Derneği’nin, fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaştırılması, yazar ve sanatçı haklarının korunması ile bu alandaki hukuki ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını güçlendirmesi hedefleniyor.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Seçimlerin ardından Telif Hakları Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Cafer Vayni

Prof. Dr. Nermin Özcan Özer

Prof. Dr. Süleyman Doğan

Prof. Dr. Cemal Zehir

Prof. Dr. Muhammet Kurulay

Av. Cihan Tufan

Selim Çoraklı

Saliha Özdemir

Recep İncecik

Ayşe Emine Sultan Çelik

Nazlı Aspay Sener

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Av. Mustafa Çağrı Cangir

Av. Sevdenur Doğan Uyur

Metin Vayni

Afra Nur Sağlam

Zeynep Asena Özer

Dr. Büşra Şahin Aydın

Siret Koyuncu

Av. Samet Fidan

Hatice İbiş

Neslihan Ünsal

Elif Çelik

DENETİM KURULU DA YENİLENDİ

Genel kurulda denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Denetim Kurulu (Asil Üyeler)

Hasan Baştürk

İrfan Özer

Mehmet Erdoğan

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Fatih Sadırlı

Cengiz Aydemir

İmdat Demir

HAYSİYET KURULU 50 İSİMDEN OLUŞTU

Telif Hakları Derneği’nin yeni dönem Haysiyet Kurulu, akademisyenler, hukukçular ve kültür dünyasından isimlerin yer aldığı geniş bir katılımla oluşturuldu. 50 kişiden oluşan Haysiyet Kurulu şu isimlerden meydana geldi:

Prof. Dr. Durali Yılmaz

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz

Prof. Dr. Mustafa Tekin

Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş

Prof. Dr. Kadir Canatan

Prof. Dr. Ali Fuat Örenç

Prof. Dr. Ahmet Şimşek

Prof. Dr. Fethi Güngör

Prof. Dr. Mehmet Niyazi Eruslu

Prof. Dr. Candemir Doğan

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Prof. Dr. Osman Çakmak

Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

Prof. Dr. Abdulhamit Avşar

Prof. Dr. Ali Kurt

Prof. Dr. Bahtiyar Aslan

Doç. Dr. Pelin Karaaslan

Doç. Dr. Songül Zehir

Doç. Dr. Ürün Şen Sönmez

Doç. Dr. Nebahat Çomak

Doç. Dr. Sibel Akova

Doç. Dr. Oya Akbaş

Doç. Dr. Emek Üşenmez

Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz

Dr. Gözde Zeytin Çağrı

Dr. Tuğba Özkan

Dr. Erol Ülgen

Dr. Cansu Topal

Dr. Hande Deniz

Dr. Ayşenur Kurtoğlu

Dr. Yusuf Gedikli

Dr. Zeki Anıt

Mehmet Kamil Berse

Bestami Yazgan

Yusuf Dursun

Şerif Aydemir

Gazi Altun

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

Hamit Göktürk

Harun Yöndem

Kemal Soytürk

Ahmet Tüzün

Remzi Alioğlu

Mehmet Nuri Parmaksız

Hüdevandigar Onur

İsmail Hakkı Bağdat

Av. Yusuf Özer

İbrahim Ethem Gören

Av. Sedat Safran