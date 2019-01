Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 2019 yılı telsiz ücret tarifesini belirledi.

"Telekomünikasyon hizmeti için devlete ödenmesi gereken tutar" olarak tanımlanan telsiz kullanım ücret tarifesi, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca her yıl olduğu gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 2019 yılı için tespit edildi.



Kurul kararına göre, bu yıl telsiz ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranında artırıldı.



Kararla kullanılan mobil telsiz ruhsatname ücretleri 52,05, tekrarlayıcı telsiz ruhsatname ücretleri 260,35, sabit telsiz ruhsatname ücretleri ise 130,18 liraya yükseldi.



Bir noktadan birçok noktaya erişim sistemi ruhsatname ücretleri, her baz istasyonu için 260,35, sistemdeki her abone için de 26,06 lira olarak belirlendi.



Bu yıl için telsiz kullanım ücretleri de LF, MF ve HF karasal sistemleri için 260,35 lira olurken VHF, UHF ve SHF karasal telsiz sistemleri için 26,06 ile 104,14 lira arasında uygulanacak.



Mobil cep telefonu abonelerine ait telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri bu yıl 27,86 lira olarak uygulanacak. Uydu yayın ve haberleşme altyapı sistemlerinden alınan telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri de aynı oranda artırılarak sabit ana yer istasyonları için 2 bin 603,51, uydu mobil telsiz telefon aboneleri için 39,05 lira olarak tespit edildi.