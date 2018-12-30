Edirne'de özel bir şirkette çalışan resim öğretmeni, telveyle yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açtı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Simge Akaret, çalıştığı özel bir şirkette, telveyle resim yapma tekniğini geliştirdi.



İçtiği kahvenin ardından telvesiyle resimler yapmaya başlayan Akaret, yaptığı resimleri bir alışveriş merkezinde açtığı sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

- "Ahşap kahve karıştırıcısı kullandım"



Akaret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra boş durmamak için bir şirkette çalıştığını ve atama beklediğini belirtti.



Telveyle resim yapma tekniğini çalıştığı iş yerinde geliştirdiğini ifade eden Akaret, "Bir gün Türk kahvesi içtim ve dibinde kalan telveyle resim yaptım. Kağıt üzerine hiç fırça kullanmadan, sadece ahşap kahve karıştırıcısını kullanarak bir sanat geliştirdim. Araştırmalarım sonucunda Türk kahvesinden resim yapanların olduğunu ancak kahve telvesiyle hiç fırça kullanmadan, ahşap çubukla resim yapanın olmadığını gördüm. Bugün yaptığım resimlerle bir sergi açtım. Umarım herkes beğenir." şeklinde konuştu.