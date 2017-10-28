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TEM'de bir TIR tekerleğinden kıvılcımlar saçarak ilerledi

TEM Otoyolu'nda tekerliği patlak şekilde uzun süre ters istikamette ilerleyen ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan TIR ile polis arasında kovalamaca yaşandı

TEM'de bir TIR tekerleğinden kıvılcımlar saçarak ilerledi

Polisler, aracı havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. TIR şoförü tekerleği patlak bir şekilde hızla seyrini sürdürdü. Bu anlarda aracın ön tekerleğinden etrafa kıvılcımlar saçıldığı görüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ümraniye TEM Otoyolu'ndan ters yönde ön tekerliği patlak şekilde ilerleyen 31 KNZ 90 plakalı TIR, polis ekiplerini harekete geçirdi.

TEKERLEĞİNDEN KIVILCIMLAR SAÇARAK İLERLEDİ

Polisin 'Dur' ikazına rağmen tekerleğinden kıvılcımlar saçarak ilerlemeye devam eden TIR şoförü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yoluna devam etti.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Köprü üzerinde araçların arasından hızla geçen TIR'ı polis ekipleri art arda havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Uzun süre polis ekipleri tarafından kovalanan TIR şoförü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara İstikameti Etiler yol ayrımında durdurulabildi.

O anlar ise yolda seyir halindeki bir amatör kamera tarafından görüntülendi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şoför gözaltına alınarak Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #TEM #tır #polis
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