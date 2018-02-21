Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Soğanda gizli tehlike
Soğanda gizli tehlike
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Emrah Serbes'e bir dava daha
Emrah Serbes'e bir dava daha

TEM'de çöp kamyonu devrildi

TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM'de çöp kamyonu devrildi
TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.