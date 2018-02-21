TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.Kaynak: DHA
TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.
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