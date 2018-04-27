Çatalca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

TEM otoyolu Çatalca'da mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.



Otoyolun Çatalca mevkisinde kamyonet ile hafif ticari araç yol kenarında park halindeyken, arkasından gelen kamyon araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerleri aşarak tarlaya savrulurken, kamyonet de bariyerlere çarptı.



Yol kenarında araçlardan malzeme aktarımı yapan iki sürücü ise kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.



Olay yerine bağlık ve iftfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.