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TEM'de zincirleme trafik kazası meydana geldi

TEM Otoyolu Tekstilkent mevkinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

TEM'de zincirleme trafik kazası meydana geldi

TEM Otoyolu'nun Sultangazi kesiminde meydana gelen, 7 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden iki araç, Tekstilkent mevkisinde çarpıştı. Arkadan gelen 5 araç da kazaya karıştı. 

Zincirleme trafik kazasını görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. 

Kazada yaralanan bir sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. 

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #TEM
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