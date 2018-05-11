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TEM ekipleri yakaladı!

Kayseri'de çevreye kalaşnikof tüfek ve tabanca ile ateş ettikleri belirlenen 3 kişi, polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

TEM ekipleri yakaladı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kentte çevreye kalaşnikof tüfek ve tabanca ile ateş ettikleri belirlenen 3 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada 1 AK 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 41 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #Terörle Mücadele Şube Ekipleri #kalaşnikof
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