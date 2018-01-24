Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Son dakika gelen habere göre, TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle, Edirne istikameti trafiğe kapandı
Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
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