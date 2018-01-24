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TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Son dakika gelen habere göre, TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle, Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

 

Etiketler; #TEM #Hadımköy Gişeler #tem otoyolu
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