TEM Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerler aracı delip geçti
TEM Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerin ön kısımdan girip arka kapıdan çıktığı feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, hızla yol kenarındaki çelik bariyerlere saplandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Çelik bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı kazada araç adeta hurdaya döndü. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Doğan Yüner ile yanında bulunan İsmet Gülyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
İki kişinin feci şekilde can verdiği kaza, otoyol üzerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte seyreden aracın bir anda kontrolden çıkarak emniyet şeridindeki bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.