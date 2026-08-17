TEM Otoyolu'nda Gece Kapanmaları Başladı! İşte KGM İl İl Kapalı Yollar Listesi

Paylaşılan güncel rapora göre; TEM Otoyolu başta olmak üzere Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale hattı ve çok sayıda ana güzergahta üstyapı onarımı, köprü yapımı, şerit daraltması ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yollarına ve karşı şeritlere aktarılıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Otoyolu'nda yürütülen gece mesaisi ve şerit kısıtlamalarına karşı sürücülerin hız sınırlarına uymaları, çalışma sahalarındaki trafik işaret ve işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM OTOYOLU VE AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA ŞERİT DARALTMALARI

TEM Otoyolu (Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova Arası): Otoyolun Edirne Batı ile Gümüşova arasındaki dev güzergahında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Kesimler halinde yürütülen çalışmalarda şerit daraltması yapılarak trafik akışı açık olan diğer şeritlerden kontrollü sağlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar, trafiğin aksamaması adına her gün akşam saat 21:00 ile sabah 06:00 arasında gece mesaisi şeklinde sürdürülmektedir.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 10 ile 11. kilometreleri arasında Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle sol ve orta şeritler araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım yalnızca sağ şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

BAŞKENT, EGE VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Ankara - Kırıkkale Yolu: Yolun 18 ile 22. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılmıştır. Güzergahta ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir - Seydişehir - Antalya Yolu: Antalya bağlantısını sağlayan hattın 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı geçici servis yoluna yönlendirilmektedir.

Adana - Osmaniye Yolu: Yolun 12-13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü Yapım İşi kapsamında sürdürülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan aktarılmaktadır.

Seydikemer - Söğüt Yolu: Güzergahın 4 ile 49. kilometreleri arasındaki geniş hatta sathi kaplama onarım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin mıcır ve taş sıçraması riskine karşı takip mesafesini korumaları önem taşımaktadır.

ÇANAKKALE, KARADENİZ, İÇ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Çanakkale - Çan Yolu: 14 ile 20. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım etaplar halinde kontrollü verilmektedir.

Kayseri - Nevşehir Yolu: Yolun 59-62. kilometreleri arasındaki yapım işleri nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Samsun - Çarşamba - Terme Yolu: Karadeniz sahil aksının 5 ile 6. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak ilerlemektedir.

Elazığ - Malatya Yolu: Doğu Anadolu'nun kilit bağlantı noktasında, 38 ile 42. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışmaları sürdüğünden ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.