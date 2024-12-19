TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı

TEM Otoyolu'nun Pendik Kurtköy mevkisinde iki tırın çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada tır sürücüsü M.T. yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı
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TEM Otoyolu'nun Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı tır, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı - Resim : 2

Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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