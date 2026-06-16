TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeyken bir anda...

TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir araçta başlayan yangın, sürücüye ve çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeyken bir anda...
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Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 ACJ 226 plakalı cip, Yakuplar köyü mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle araçta ciddi oranda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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