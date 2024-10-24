TEM Otoyolu'nda tanker kazası: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bir kaza meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeki soda yüklü tanker, bariyerleri aşarak İstanbul istikametine geçti ve kazaya neden oldu.  Kazada 2 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TEM Otoyolu'nda tanker kazası: 2 kişi yaralandı
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Olay, TEM Otoyolu'nun Abant Gişeleri mevkiinde yaşandı. Kadir K. yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı tanker, elindeki direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. İstanbul istikametinde doğru seyreden Mirzeydin A.'nın kullandığı Volkswagen marka 06 BJT 816 plakalı otomobil ise tankere takıldı. Kazada iki sürücüsü de yaralandı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönündeki iki şeridi trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi sağladıktan sonra sevk etti. Trafik, jandarma ve Karayolları ekiplerinin kontrolü tek şeritten ilerletildi.

Tanker, olayın yerine çağrılan makineden geniş bir alana yayıldı ve kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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