TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4’ü polis 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Altınşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, çarpışmanın etkisiyle 4 polis memuru ve bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Yaralanan polis memurları O.B., F.G., O.K. ve E.İ. ile otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.