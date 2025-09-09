TEM’de kritik çalışma! İşte 9 Eylül 2025 kapalı yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 9 Eylül 2025 tarihine ilişkin yol durum raporunu yayımladı.

Raporda, hangi yolların kapalı olacağı, hangi yolların tek şeride düşeceği ve hangi güzergâhlarda ulaşımın kontrollü sağlanacağı tek tek açıklandı.

TEM Otoyolunun Gebze Kavşağı–Dilovası Kavşağı kesiminin 0-6. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle otoyolun İstanbul–Ankara istikameti 09.09.2025 saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Ulaşım, Gebze Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilecek.
Muallimköy Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları da kapalı olacak.

GEBZE–ORHANGAZİ–İZMİR OTOYOLU BAKIM ÇALIŞMASI

Bursa Batı Kavşağı–Karacabey Kavşağı İzmir istikametinde (31-40. km) 8-15 Eylül 2025 tarihlerinde bakım-onarım yapılacak.
Trafik, karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

TEM OTOYOLU BABAESKİ–LÜLEBURGAZ KESİMİ

79-81. km arasında 4 Eylül 2025’ten itibaren başlatılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kapalı.
Ulaşım, Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

YASSIÖREN–TAYAKADIN YOLU

17-56. kilometreleri arasında fiber optik altyapı çalışmaları yürütülecek.
Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

BALIKESİR–KEPSUT YOLU

1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol kapalı.
Ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

CİDE–DOĞANYURT–İNEBOLU YOLU

20-40. km arasında 8 Eylül 2025’ten itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı.
Sürücüler dikkatli seyretmeli.

TORBALI–ÖDEMİŞ YOLU

8-12. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle sürücüler işaretlere dikkat etmeli.

ESKİŞEHİR–SEYİTGAZİ (AFYON İL SINIRI) YOLU

5-40. km arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.
Ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ZARA–İMRANLI–KIZILDAĞ YOLU

5-7. km arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücüler işaretlere dikkat etmeli.

TRABZON–GÜMÜŞHANE–BAYBURT YOLU

27-45. km arasında bulunan Harmancık, Hacıemin 2, Hacıemin 3 ve Gümüşhane tünellerinde bakım çalışmaları yapılacak.
09-12 Eylül 2025 tarihlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

