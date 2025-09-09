TEM’de kritik çalışma! İşte 9 Eylül 2025 kapalı yollar listesi

Raporda, hangi yolların kapalı olacağı, hangi yolların tek şeride düşeceği ve hangi güzergâhlarda ulaşımın kontrollü sağlanacağı tek tek açıklandı.

TEM Otoyolunun Gebze Kavşağı–Dilovası Kavşağı kesiminin 0-6. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle otoyolun İstanbul–Ankara istikameti 09.09.2025 saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, Gebze Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilecek.

Muallimköy Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları da kapalı olacak.



GEBZE–ORHANGAZİ–İZMİR OTOYOLU BAKIM ÇALIŞMASI

Bursa Batı Kavşağı–Karacabey Kavşağı İzmir istikametinde (31-40. km) 8-15 Eylül 2025 tarihlerinde bakım-onarım yapılacak.

Trafik, karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.



TEM OTOYOLU BABAESKİ–LÜLEBURGAZ KESİMİ

79-81. km arasında 4 Eylül 2025’ten itibaren başlatılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kapalı.

Ulaşım, Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.



YASSIÖREN–TAYAKADIN YOLU

17-56. kilometreleri arasında fiber optik altyapı çalışmaları yürütülecek.

Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.



BALIKESİR–KEPSUT YOLU

1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol kapalı.

Ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.



CİDE–DOĞANYURT–İNEBOLU YOLU

20-40. km arasında 8 Eylül 2025’ten itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı.

Sürücüler dikkatli seyretmeli.



TORBALI–ÖDEMİŞ YOLU

8-12. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle sürücüler işaretlere dikkat etmeli.



ESKİŞEHİR–SEYİTGAZİ (AFYON İL SINIRI) YOLU

5-40. km arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.

Ulaşım kontrollü sağlanıyor.



ZARA–İMRANLI–KIZILDAĞ YOLU

5-7. km arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücüler işaretlere dikkat etmeli.



TRABZON–GÜMÜŞHANE–BAYBURT YOLU

27-45. km arasında bulunan Harmancık, Hacıemin 2, Hacıemin 3 ve Gümüşhane tünellerinde bakım çalışmaları yapılacak.

09-12 Eylül 2025 tarihlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.