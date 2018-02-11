TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyol üzerinde oluşan su birikintisine giren bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle bekleyen 2 araca arkadan gelen 4 otomobil daha çarptı.



Kaza yapan araçlardan biri bariyerleri aşarak reklam tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kaza yapan bir aracın sürücüsü sıkıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.