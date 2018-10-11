Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, yolda buldukları ve içinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve para olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, temizlik işçileri Şahin Güngör, Metin Şimşek ve Engin Mut, Dumlupınar Mahallesi'ndeki çeşmenin yanında, içinde altın ve para olan çanta buldu.



İşçiler, çantayı Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne tutanakla teslim etti.



Ekipler tarafından açılan çantanın içerisinden çıkan altın, para ve bazı eşyalar fotoğraf makinesi ve kamerayla kayıt altına alındı.



Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucunda, içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve para olan çantanın, Naim ve Huriye Pehlivan çiftine ait olduğu tespit edildi.



Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Pehlivan çiftine, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır tarafından çanta teslim edildi.



Çantanın bulunmasına sevinen Pehlivan çifti, temizlik işçilerine ve Çakır'a teşekkür etti.



Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, çantayı bulan personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.



