İstanbul Şişli'de maaşları düzenli ödenmeyen temizlik işçileri eylemde... Çöp toplamama eylemi yapan işçilerle belediye arasındaki anlaşmazlık vatandaşları etkiledi. 2 gündür çöpleri toplanmayan Şişli halkı yöneticilere; İşçiler ise mücadelelerinin siyasete karıştırılmasına tepkili

Seçim malzemesi yapılmasın dediler... Genel-İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit “Mücadelemizi siyaset malzemesi yapmasınlar. Biz özür diliyoruz ama bizim suçumuz değil” dedi. Emek mücadelelerinin devam edeceğini vurguladılar.



Belediye ve işçiler arasındaki anlaşmazlıktan en fazla etkilenenler, vatandaşlar oldu. Şişli halkı sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.



Şişli halkının mağdur olduğunu söyleyen emekçiler, yaptıkları eylemin siyasete karıştırılmasına tepkili.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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