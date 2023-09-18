Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde temizlik personeli olarak çalışan 18 yaşındaki Melisa Metin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak aynı üniversitenin Tıp Fakültesini kazandı ve eğitimine başladı.

Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı
Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı
Editör: Süleyman Daban
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Melisa Metin, yaptığı açıklamada, lise son sınıfa devam ederken KPSS'ye girdiğini ve sınavdan 80 puan aldığını, 6 Şubat depremleri öncesinde Turgut Özal Tıp Merkezinin destek personeli alımına başvurduğunu söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlık için gittiği dershanenin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını ve kapatıldığını, sınava evde hazırlandığını dile getiren Metin, YKS'ye girdikten sonra ağustosta Turgut Özal Tıp Merkezi'nde işe başladığını ifade etti.

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Melisa Metin, şöyle konuştu:

- Üniversite sınavından sonra hastaneye gelip kayıtlarımı yaptırdım. İş için belgelerimi teslim ettim. Heyet raporumu da aynı şekilde teslim ettikten sonra ağustos ayında işbaşı yaptım. Salı günü beni aradılar, işten çağırdılar, 'başlıyorsunuz' diye. Cuma günü de üniversite yerleştirme sonuçlarım açıklandı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığımı öğrendim. Çifte mutluluk yaşadım. Artık beraber yürütmeye çalışacağım. Şu anda hazırlık okuyorum. Beraber yürütüp kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum.
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Metin, hastanede gece vardiyasında çalışacağını, okulla birlikte işi yürüteceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Hocalarımız "Hem öğrencimizsin hem de personelimizsin" diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Beni seviyorlar. Aslında güzel bir şey, temizlik personeli olarak çalışmayı seviyorum. Doktor olarak da çalışırım inşallah.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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