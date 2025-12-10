Temizlik sırasında kimyasal zehirlenme: Üç çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görevli Hakan Katırcı'nın eşi olan 34 yaşındaki Ümran Katırcı, evinde temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı. İddialara göre, bu karışımın sonucunda ortaya çıkan kimyasal gazların etkisiyle genç kadın solunum zorluğu yaşamaya başladı ve fenalaştı.

EŞİ KALP MASAJI YAPTI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Fenalaşması üzerine eşini arayarak durumu bildiren Ümran Katırcı, eve gelen eşi Hakan Katırcı tarafından baygın halde bulundu. Eşinin ilk müdahale olarak kalp masajı yaptığı üç çocuk annesi kadın, çağrılan ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların yoğun müdahalelerine rağmen, Ümran Katırcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.