Temizlik yaparken zehirlenmeyin! Ankara'da tonlarcası yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Temizlik yaparken zehirlenmeyin! Ankara'da tonlarcası yakalandı
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Ankara'da polisin bir depoya düzenlediği baskında, birçok tanınmış markanın logosunun bulunduğu 1 milyon 150 bin lira değerinde 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Altındağ'da bir depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çok sayıda boş ambalaj ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRADAN FAZLA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Altındağ ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, birçok tanınmış markanın logosunun bulunduğu yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 1 deterjan ambalaj makinesi, 1 terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan, 736 adet çeşitli markalara ait boş ambalaj ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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