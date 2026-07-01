Temmuz ayı kabusla başladı! O illerde 40 derece alarmı verildi
Temmuz ayının ilk gününe girilmesiyle birlikte yaz sıcakları yurt genelinde ağırlığını koymaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde termometreler 40 derece sınırına dayanarak alarm verirken; Marmara ve Ege'nin bazı lokal bölgelerinde ise aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Günün ilk saatleri itibarıyla bölgelerimizde ve kritik illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ile gökyüzü hareketleri şu şekilde listelendi:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL: 23°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
BURSA: 22°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
ÇANAKKALE: 22°C, 36°C (Az bulutlu ve açık)
KIRKLARELİ: 21°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
EGE BÖLGESİ (ANİ SAĞANAK ALARMI)
Bölge genelinde yaz sıcakları etkili olurken, öğle saatlerinden sonra Balıkesir’in batı ve güneyi ile Manisa’nın kuzey ve doğu (özellikle Akhisar çevresi) kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 24°C, 39°C (Az bulutlu ve açık - Bölgenin en sıcak ili)
İZMİR: 25°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
MUĞLA: 20°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
AFYONKARAHİSAR: 18°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı Akdeniz'de, kıyı şeridinde yüksek nem dalgası boğucu bir hava yaratabilir.
ANTALYA: 25°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
ADANA: 23°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
BURDUR: 19°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
HATAY: 22°C, 31°C (Az bulutlu ve açık)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde açık ve güneşli bir hava hakim. Gece ve gündüz sıcaklık farkı iç kesimlerde yüksek seyretmeye devam edecek.
ANKARA: 18°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
ESKİŞEHİR: 19°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
KONYA: 20°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
YOZGAT: 14°C, 29°C (Az bulutlu ve açık)
KARADENİZ BÖLGESİ (BATI, ORTA VE DOĞU)
Kıyı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülürken, iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bartın'da yerel olarak yüksek sıcaklık dikkat çekiyor.
BARTIN: 18°C, 38°C (Az bulutlu ve açık - Sıcaklık uyarısı)
AMASYA: 18°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
BOLU: 17°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
SAMSUN: 20°C, 30°C (Az bulutlu)
ZONGULDAK: 20°C, 29°C (Az bulutlu ve açık)
TRABZON: 22°C, 27°C (Az bulutlu)
RİZE: 19°C, 28°C (Az bulutlu)
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ (40 DERECE KABUSU)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, temmuz ayının gelişiyle birlikte adeta kavruluyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin hattında kronik hastaların ve yaşlıların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması hayati önem taşıyor.
ŞANLIURFA: 27°C, 40°C (Az bulutlu ve açık - Bölgenin en sıcak merkezi)
GAZİANTEP: 22°C, 39°C (Az bulutlu ve açık)
DİYARBAKIR: 18°C, 38°C (Az bulutlu ve açık)
MARDİN: 25°C, 36°C (Az bulutlu ve açık)
MALATYA: 18°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
ERZURUM: 10°C, 27°C (Az bulutlu ve açık)