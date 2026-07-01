Temmuz ayı kabusla başladı! O illerde 40 derece alarmı verildi

Rapora göre, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde termometreler 40 derece sınırına dayanarak alarm verirken; Marmara ve Ege'nin bazı lokal bölgelerinde ise aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Günün ilk saatleri itibarıyla bölgelerimizde ve kritik illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ile gökyüzü hareketleri şu şekilde listelendi: