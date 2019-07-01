Temmuz ayı orman yangınlarıyla başladı

Türkiye, temmuz ayına orman yangınları ile girdi. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri geldi

Türkiye Temmuz ayının ilk gününe orman yangınlarıyla başladı. Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisinde rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 12 arazöz ve 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.



İzmir'de ise birden fazla ilçede yangın çıktı. Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde makilik alandaki yangına ekipler müdahale etti. Çevredeki 2 otel tahliye edildi.



Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.



Dikili ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Çandarlı Mahallesi'nin kuzey kesiminde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredeki bazı evler boşaltıldı.



Adıyaman'da çıkan orman yangınında ise 7 hektarlık alan zarar gördü. Adıyaman-Kahta karayolundaki Ali Dağı mevkiinde çıkan yangına ekiplerin yanısıra çok sayıda vatandaş müdahale etti. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Burası da Çanakkale'nin Ezine ilçesi... Sarpdere köyünde buğday tarlasında çıkan yangın ahıra sıçradı. 53 küçükbaş hayvan telef oldu. 5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi yakınında arazi yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 2 farklı noktaya sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de orman yangını vardı. Amanos Dağları'nın Köklük Mahallesi Şahanlık mevkiindeki yangında 4 hektar alan zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.



Kahramanmaraş'ta ise piknikte yakılan ateş orman yangınına neden oldu. Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Alaçayır mevkiinde başlayan yangında 1 hektar alan zarar gördü.



Aydın'da ise Şehit Uzman Çavuş Levent Karaculu Kışlası'nda yangın çıktı. Maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alan alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangını mühimmat depolarına ulaşmadan söndürmesi, olası bir faciayı önledi. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.



ulusal.com.tr

