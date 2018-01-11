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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi

Ağrı-Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 550 metre rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında tipiye dönen kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerini buzlanmalara karşı zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Tır şoförü Ömer Kotan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'a gitmek üzere Mersin'den yola çıktığını belirtti.

Tendürek Geçidi'nde iki saati aşkın bir süredir kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığını anlatan Kotan, "Dün İran'a gitmek için Mersin'den yola çıktım. Aracım buzlanma ve tipi nedeniyle Gülizar rampasını çıkamadı. 2 saati aşkın bir süredir burada mahsur durumdayım. Bir an önce işlerimi halledip evime dönmek ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çaldıran #Doğubayazıt #kar yağışı ve tipi #tendürek geçidi #ulaşımda aksamalar
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