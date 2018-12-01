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Tendürek Geçidi'nde zor anlar

Türkiye'nin en önemli geçitlerinden Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tendürek Geçidi'nde zor anlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Geçidin en yüksek mevkisi Gülizar rampasında, kar ve sisin, görüş mesafesini 40 metreye düşürmesi sebebiyle sürücüler zorluk çekti. 


Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri, soğuk havanın da etkili olduğu geçitten, araçlarında zincir ya da çekme halatı bulunmadan geçmemeleri konusunda uyardı.

Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine gelen ağır tonajlı bazı araçların sürücüleri de halen süren kar yağışının etkisini yitirmesini bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #tendürek geçidi
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