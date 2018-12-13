banner999
Marmaris'te deprem paniği
Marmaris'te deprem paniği
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
'Trump yönetimi Kaşıkçı'yı savunmayacak'
'Trump yönetimi Kaşıkçı'yı savunmayacak'
FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı

Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hastanede hayatını kaybetti.

Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hayatını kaybetti

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü.

Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bağatur'un kalpkrizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polis ekipleri, okul ve sınıfta incelemelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar #doğan demirok #sabiha bağatur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.