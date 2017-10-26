KARABÜK'te işsiz 38 yaşındaki Harun Nehir, şehirler arası otobüs terminalinin peron kısmında, bankta ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde peronların bulunduğu alanda meydana geldi.
Bank üzerinde hareketsiz yatan Harun Nehir'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Nehir'in öldüğünü belirledi. Harun Nehir'in cesedinin yanında ise poşet içerisinde 2 boş kolonya şişesi bulundu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılan Harun Nehir'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
KARABÜK'te işsiz 38 yaşındaki Harun Nehir, şehirler arası otobüs terminalinin peron kısmında, bankta ölü bulundu.
KARABÜK'te işsiz 38 yaşındaki Harun Nehir, şehirler arası otobüs terminalinin peron kısmında, bankta ölü bulundu.
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