Diyarbakır’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, kent adeta kavruluyor. Sıcağa dayanamayarak dışarı çıkan yetişkinler, serinlemek için tarihi camilere sığındı, çocuklar ise Anzele Parkı’ndaki süs havuzlarına akın etti.

Kent merkezinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, dışarı çıkanlar gölge, park ve bahçeler ile tarihi yapıları serinleme noktası olarak tercih etti. Sur ilçesindeki Ulu Cami, bu nedenle sıcak havadan kaçanların uğrak yeri olurken, çocuklar serinlemek için Anzele Parkı’ndaki havuzun tadını çıkardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları özellikle güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

