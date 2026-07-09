Termometreler patlama noktasına gelecek! İşte Cuma Günü aşırı sıcakların kavuracağı 17 şehrin tam listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları artarak etkisini sürdürüyor.
Yurdun güney ve batı kesimlerini ablukaya alan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan aşırı sıcaklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar, termometrelerin zirve yapacağı 17 kritik şehirde yaşayan vatandaşları kronik rahatsızlıklar, güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı doğrudan uyardı.
GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KRİTİK SAAT UYARISI
Meteoroloji uzmanları, özellikle 10 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşacağı bu 17 ilde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan bu kavurucu dalganın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İşte 10 Temmuz 2026 Cuma günü havaların aşırı ısınacağı ve uzmanların kırmızı alarm verdiği o 17 ilimiz:
Manisa
İzmir
Aydın
Denizli
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Iğdır