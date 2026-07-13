Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu ve klimatolojik verilere göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası şiddetini artırarak devam ediyor.
İşte 14 Temmuz 2026 Salı günü rekor sıcaklıkların beklendiği ve vatandaşların teyakkuza geçmesi gereken o illerin tam listesi...
AFRİKA VE BASRA KISKACINDA BİR SALI GÜNÜ
Meteoroloji uzmanlarının son analizlerine göre, Güney ve Doğu bölgelerinden sokulan sıcak hava kütleleri batıda da etkisini sürdürüyor. Salı günü gün ortasında zirve noktaya ulaşacak olan sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riski en üst seviyeye tırmanacak. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en kritik dilimi olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları gerektiğinin altını çizdi.
İŞTE 14 TEMMUZ SALI GÜNÜ AŞIRI ISINACAK 22 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısı yayımladığı, termometrelerin sınırları zorlayacağı o iller bölge bölge şu şekilde sıralandı:
EGE BÖLGESİ
Denizli
Muğla
Aydın
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana
Kahramanmaraş
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Malatya
Elazığ
Bingöl
Muş
Iğdır
Hakkari
Erzincan
Tunceli
SAĞLIK BAKANLIĞI VE UZMANLARDAN "DEHİDRASYON" UYARISI
Sağlık uzmanları, aşırı sıcak havalarda vücudun sıvı kaybetme hızının (dehidrasyon) tehlikeli seviyelere ulaştığını hatırlattı. Bu 22 ilde yaşayan vatandaşların gün içinde en az 2,5-3 litre su tüketmesi, çay ve kahve gibi sıvı kaybettiren içeceklerin yerine mineralli suları ve ayranı tercih etmesi önerildi.
Ayrıca dışarı çıkmak zorunda kalanların açık renkli, pamuklu ve bol giysiler giymesi, mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanması gerektiği önemle vurgulandı.