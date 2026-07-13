Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu ve klimatolojik verilere göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası şiddetini artırarak devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 1

İşte 14 Temmuz 2026 Salı günü rekor sıcaklıkların beklendiği ve vatandaşların teyakkuza geçmesi gereken o illerin tam listesi...

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 2

AFRİKA VE BASRA KISKACINDA BİR SALI GÜNÜ

Meteoroloji uzmanlarının son analizlerine göre, Güney ve Doğu bölgelerinden sokulan sıcak hava kütleleri batıda da etkisini sürdürüyor. Salı günü gün ortasında zirve noktaya ulaşacak olan sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riski en üst seviyeye tırmanacak. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en kritik dilimi olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları gerektiğinin altını çizdi.

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 3

İŞTE 14 TEMMUZ SALI GÜNÜ AŞIRI ISINACAK 22 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısı yayımladığı, termometrelerin sınırları zorlayacağı o iller bölge bölge şu şekilde sıralandı:

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 4

EGE BÖLGESİ

Denizli

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 5

Muğla
Aydın

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 6

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana
Kahramanmaraş

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kilis
Gaziantep

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 8

Adıyaman
Şanlıurfa

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 9

Diyarbakır
Mardin

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 10

Batman
Siirt
Şırnak

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Malatya
Elazığ

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 12

Bingöl
Muş
Iğdır

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 13

Hakkari
Erzincan
Tunceli

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 14

SAĞLIK BAKANLIĞI VE UZMANLARDAN "DEHİDRASYON" UYARISI

Sağlık uzmanları, aşırı sıcak havalarda vücudun sıvı kaybetme hızının (dehidrasyon) tehlikeli seviyelere ulaştığını hatırlattı. Bu 22 ilde yaşayan vatandaşların gün içinde en az 2,5-3 litre su tüketmesi, çay ve kahve gibi sıvı kaybettiren içeceklerin yerine mineralli suları ve ayranı tercih etmesi önerildi.

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Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı! - Resim: 15

Ayrıca dışarı çıkmak zorunda kalanların açık renkli, pamuklu ve bol giysiler giymesi, mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanması gerektiği önemle vurgulandı.

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