Termometreler patlama noktasında: 14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı!

AFRİKA VE BASRA KISKACINDA BİR SALI GÜNÜ

Meteoroloji uzmanlarının son analizlerine göre, Güney ve Doğu bölgelerinden sokulan sıcak hava kütleleri batıda da etkisini sürdürüyor. Salı günü gün ortasında zirve noktaya ulaşacak olan sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riski en üst seviyeye tırmanacak. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en kritik dilimi olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları gerektiğinin altını çizdi.