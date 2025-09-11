Termometreler rekor kırdı: Ağustos ayı son 55 yılın en sıcakları arasında

1991-2020 yılları arasında ağustos ayı ortalaması 25,1 derece olarak ölçülürken, 2025’in ağustos ayında bu değer 1,4 derecelik artışla 26,5 dereceye ulaştı. Böylece 1971-2025 dönemi sıcaklık sıralamasında bu yıl, son yarım yüzyılın en sıcak 4’üncü ağustos ayı oldu.

Ay içinde Marmara’nın büyük kısmı, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Batman ve çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıktı.

Geçen ay en düşük sıcaklık 3,8 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 47,7 dereceyle Adana’nın Kozan ilçesinde kaydedildi.

MARMARA BÖLGESİ 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Marmara’da Gökçeada, Bursa ve Şile çevrelerinde sıcaklıklar normallerin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12 dereceyle Balıkesir’de kaydedilirken, Sakarya’nın Geyve ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

EGE’DE EN YÜKSEK SICAKLIK NAZİLLİ’DE

Ege Bölgesi’nde Edremit, Ayvalık, Dikili, Akhisar, Manisa ve Bodrum gibi bazı yerlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kaldı. Ancak diğer yerleşimlerde değerler normallerin üzerine çıktı. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 10,5 dereceyle en düşük sıcaklık görülürken, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 45,2 dereceyle rekor kırıldı.

Akdeniz’de Dalaman, Antalya, Anamur, Finike ve Kaş çevrelerinde sıcaklıklar normallere yakın gerçekleşti. Diğer bölgelerde ise ortalamanın üzerine çıktı. En düşük sıcaklık 6,2 dereceyle Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 47,7 dereceyle Adana’nın Kozan ilçesinde ölçüldü.

İç Anadolu’da Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyretti. Ancak bölgenin diğer kesimlerinde ortalamanın üzerine çıktı. Sivas’ın Kangal ilçesinde 4,4 dereceyle en düşük sıcaklık görülürken, Konya’nın Ereğli ilçesinde 38,5 derece kaydedildi.

KARADENİZ’DE TOKAT ZİRVEDE

Karadeniz’de Zonguldak, Ordu, Rize, Artvin, Düzce ve birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü. Ancak bazı bölgelerde değerler normallerin üzerine çıktı. En düşük sıcaklık 7,5 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 42,1 dereceyle Tokat’ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların tamamı mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ortalama sıcaklık 23,4 dereceden 25,5 dereceye yükseldi. Ardahan’da 3,8 dereceyle en düşük, Elazığ’ın Palu ilçesinde 41,9 dereceyle en yüksek sıcaklık görüldü.

Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa, Batman, Birecik ve Viranşehir çevrelerinde sıcaklıklar normallere yakın ölçülse de diğer bölgelerde ortalamaların üzerine çıktı. Bölgenin ağustos ortalaması 30,7 dereceden 32,1 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 15,7 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 46,9 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi.