Terör örgütü PKK tarafından evlatları katledilen anneler "Anneler Günü"ne buruk giriyor

ALLAH HİÇBİR ZAMAN HAKKIMIZI BIRAKMASIN

Aynur Yaman, terör saldırısında eşi ve 15 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Saldırının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirten Yaman, şu sözleri söyledi:

- İlk günkü gibi acı çekiyorum. Çocuklar babalarını sora sora büyüdü. Evlilik yıl dönümü, Sevgililer Günü, saldırının yıl dönümü geldiğinde o günlerde daha çok acı çekiyoruz. Acımız aynı, geçmiyor." ifadelerini kullandı. Yaman, eşinin her Anneler Günü'nde kendisine çeşitli hediyeler aldığını anlattı. Her Anneler Günü'nde eşinin yolunu gözlediğini dile getiren Yaman, "Artık eşim yok ama hala kabullenemiyorum. Eşimin ardından 7 çocuğum yetim kaldı, Allah hiçbir zaman hakkımızı bırakmasın. Ben 7 yıldır 7 yetime bakmakla yükümlüyüm. Yaşadığım üzüntü nedeniyle diyabet hastası oldum. Eşimin yokluğu hem beni hem de çocuklarımı sarsıyor. Hiçbir zaman hakkımızı helal etmiyoruz.

"HİÇBİR ŞEY EVLAT KADAR TATLI DEĞİL"

Anne Safiye Yeşil de Kürtçe, saldırıda 20 yaşındaki oğlu Emrullah'ın hayatını kaybettiğini belirterek, şu sözleri söyledi:

- Oğlumu her gün düşünüyorum. Hiçbir zaman unutamıyorum. Hiçbir şey evlat kadar tatlı değil. Her arife gününde kıyafet almaya giderdi. Şimdi de her arife günü oturup ağlıyorum.

Oğlunun kendisini ve kardeşlerini çok sevdiğini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

- Evladım her Anneler Günü'nde elimi öper ve bana sarılırdı. Oğlumun acısını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu saldırıyı yapanlardan Allah evladımın hakkını alsın. Çocuklar yetim kaldı, kadınlar eşsiz, aileler sahipsiz kaldı. Annelerin yüreği her gün yanıyor. Nereye gidersen git, bu acı senden ayrılmıyor. Evladım için her gün ciğerim yanıyor fakat Anneler Günü'nde daha fazla yanıyor.