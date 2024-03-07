Terör örgütlerine bir darbe daha!

Bakan Yerlikaya açıkladı! Bugün Bozdoğan-9 operasyonlarının gerçekleştiğini duyurdu! İşte detaylar...

Terör örgütlerine bir darbe daha!
Editör: Yağmur Biçen

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya  bugün Bozdoğan-9 operasyonlarının gerçekleştiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını Bakan Yerlikaya duyurdu!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# operasyon # Ali Yerlikaya # terörist
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