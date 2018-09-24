banner988
Hürkuş teslimat için gün sayıyor
Hürkuş teslimat için gün sayıyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Van'da deprem
Van'da deprem
AKP ile MHP arasında yeni polemik
AKP ile MHP arasında yeni polemik

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana Emiri" olduğu ileri sürülen şüpheli, kurulan özel ekiple yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyelerinin itirafları doğrultusunda Eyüp B'nin (47), örgütün sözde "Adana emiri" olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için kurulan özel ekip, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Eyüp B'nin özel bir hastanenin bahçesinde olduğunu belirledi.

Polisleri görünce kaçmaya çalışan Eyüp B, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Polise yakalanmamak için ana yollar yerine alternatif tali yolları kullanan Eyüp B'nin, cep telefonu kullanmadığı, Suriye'den gelen talimatları kuryeler aracılığı ile aldığı ve örgüt üyelerine yine kuryeler aracılığı ile ilettiği tespit edildi.

Zanlının, itirafçı olan örgüt üyelerini ve ailelerini tehdit ettiği, düzenlediği örgüt toplantılarında "Çocuklarınızı okula göndermeyin." ve "Devletin imamının arkasında namaz kılınmaz." gibi konuşmalar yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deaş #ışid #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.