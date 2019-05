Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddia edilen Murat Bülbül'e açılan davanın iddianamesinde, Bülbül'ün eleman temin ederken "maç oynama" bahanesiyle şifreli görüşmeler yaptığı bildirildi.

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddia edilen Murat Bülbül'e açılan davanın iddianamesinde, Bülbül'ün de irtibatlı oldukları örgüt mensuplarının örgütün kırsal ya da dağ kadrosuna eleman temin ederken "maç oynama" bahanesiyle şifreli görüşmeler yaptığı bildirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan kadrosuna eleman kazandırdığı iddia edilen Murat Bülbül hakkında hazırlanan iddianame, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bülbül'ün, örgütün Suriye yapılanması PYD'nin sözde askeri kanadı YPG içerisinde Afrinbölgesinde bir süre faaliyet gösterdikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ayn-el Arap (Kobani) bölgesine geçiş yaptığı yönünde bilgiler bulunan V.S. ile irtibatının olduğu aktarılarak, V.S'nin, E.S. isimli örgüt mensubu ile yaptığı telefon görüşmelerinde şifreli konuşmalarının tespit edildiği belirtildi.



V.S. ile E.S'nin bu konuşmaları örgütün kırsal kesimine eleman temin ederken yaptıklarına işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"V.S. ile görüşen E.S'nin, 'Aynen öyle, ben buradaki arkadaşa dedim gidelim, maç oynayalım, baktım gelmiyor dedim gel biz senle gidelim oynayalım. 'Ben sana haber veririm' dedi ama daha dönmedi' şeklinde şifreli olarak irtibat kurduğu anlaşılmıştır. Yine bu kişiler arasındaki görüşmede E.S'nin V.S'ye 'Biraz daha çalışın, biraz daha şey yapın. Yani güzel bir takım ayarlayın, iyi bir maç çıkaralım. Ben bayağı çalıştım. Şimdiye kadar benim çoktan gelip oynamam gerekiyordu ama arkadaşlarım olmadı, fikirlerini değiştirdiler. Sonradan Murat ile çalışalım dedim. O da şu an Erzincan'da, o da orada çalışıyor' şeklinde örgütsel diyalog kurduğu ve bu şifreli görüşmelerin devam ettiği belirlenmiştir"

İddianamede, yapılan bu görüşmelerin örgüte yeni katılacak örgüt mensuplarının aktarım/temin/belirlenmesi amacıyla yapıldığı belirtilerek, örgüt mensuplarının bu faaliyetleri sürdürürken güvenlik güçlerinin teknik takibine yakalanmamak için telefon görüşmelerini şifreli şekilde yaptıkları ve bu faaliyetlerde aktif olarak yer alan sanık Bülbül'ün de Erzincan'da örgütsel faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.



"İyi bir futbol oynayalım"

Bülbül'ün de örgütsel faaliyetlerini sürdürürken V.S. ile görüştüğü ve telefon görüşmelerini teknik takibe yakalanmamak için şifreli yaptığı belirtilen iddianameye göre bu kişiler arasındaki şifreli görüşme şöyle:

V.S: "Zaten ben Emre'ye de söyledim. Dedim iyi bir takım ayarlayın, biz iyi bir futbol oynayalım, dedi tamam."

Bülbül: "He. Onun maçı iyi. Çok çıkarmışlar de ama yalnız kalmış de."

V.S: "Neyse, sen şimdilik elleme, senin telefonun istirahat etsin. Sen de istirahat et. Senin başın ağrımasın. Ben sana dediğim zaman ilgilen ayarla. Sen de böyle gözlem yap, ne var maça hazır olanlar var mı yok mu gözün üzerilerinde olsun. Ben seni aradığımda da çalışma tam olsun."



Örgüte yeni katılacak teröristler "iyi bir takım" olarak şifrelenmiş

İddianamede, Bülbül'ün bu şifreli görüşmelerinin de örgütün kırsal faaliyetlerine eleman temini amacıyla yapıldığı ve örgütün kırsal alan kadrosuna yeni katılacak örgüt mensuplarının iyi bir takım şeklinde şifrelendiği ve yeni katılım yapacak örgüt mensuplarının kimler olduğu ve kırsal alana katılma konusunda hazır olup olmadıkları hususunda gerekli araştırmaların gerçekleştirilmesinin istendiği bildirildi.

Bu talimatları yerine getiren Bülbül'ün faaliyetlerinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın V.S. ile örgütsel faaliyetleri çerçevesinde 30 kez görüştüğü anlatıldı.

İddianamede, Bülbül'ün, A.S, R.K, H.Y, M.Y, H.S, Y.S, F.S, S.A, Ş.B. ve M.S'nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi örgütün kırsal veya dağ kadrosuna katmak için faaliyetlerde bulunduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

Bülbül'ün emniyette alınan ifadesinde, örgütün kırsal alanına eleman kazandırmak için PYD'ye katıldığını ancak dağ kadrosuna katılıp silahlı eylemde bulunmadığını ve birçok kişiyle örgütün kırsal alanına eleman kazandırmak için görüştüğünü ancak onları kırsala gönderemediğini öne sürerek, bu faaliyetleriyle ilgili gelişmeler hakkında V.S'ye telefonda bilgi verdiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.