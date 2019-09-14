Terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyacak irade! Evlat nöbeti, vatan nöbeti! 3 aile daha katıldı

Bitlis’ten gelen Ecrin ve Abdülsamet babalarını arıyor. 5 yıl olmuş onu görmeyeli.

Diyarbakır’da aileler evlatları için nöbet tutarken, onlar babaları dönsün diye nöbete başladı.

Gülcemal Yolaçan, eşinin İstanbul’a çalışmak için gittikten 3 ay sonra kaybolduğunu anlattı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinden geldiler ailecek. Baba Öbeydullah Yolaçan’ın, yokluk içinde büyüttüğü oğluna seslenirken gözleri doldu.

Yolaçan ailesi, çocuklarının, babalarının teslim olmasını istiyor.

Baba Fadıl Kılıç’ın oğlu Faruk kaçıralı 3 yıl 10 gün olmuş. Annesi oğlunun acısını kaldıramamış.

Üniversite kaydı için çıktı evden, bir daha geri dönmedi Faruk. Baba Kılıç, oğlunu HDP’nin kandırdığını söyledi.

Hürinaz ananın acısı 24 yıldır taze. İçindeki ateş hala sönmemiş.

“Gözlerimde yaş kalmadı” diyor Hürinaz Omay. 2 torununun babası oğlu Rıfat Omay, belki beni duyar diyor.

Emrah Avunan, usta birliğine giderken Cizre’de PKK tarafından kaçırıldı.

Anne ve baba perişan olunca amca Muhittin Bingöl’den düştü yollara, Diyarbakır’a geldi.

Ailelere destek ziyaretleri de sürüyor… Bayburt’tan Bursa’ya kadar ülkenin bir çok kentinden çok sayıda misafir vardı Diyarbakır’da. Ziyaretçiler ailelere moral verdi.

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: EKREM DEMİR

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